Aerospazio: Colleferro Capitale europea dello spazio 2022, Sindaco "grazie a lavoro caparbio"

- "La crisi economica, che ci attanaglia da oltre un decennio, ha messo a dura prova l’intero sistema economico del Paese, compreso quello del nostro territorio. Da anni, specialmente dal punto di vista industriale, l’Italia vive una battuta d’arresto simile solo a quella dovuta al Secondo Conflitto Mondiale; crisi che ha generato abbandono del territorio, inquinamento, disoccupazione". Lo scrive in un post su Facebook il Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro. Per fortuna sul nostro territorio non è stato proprio così: un settore specialmente, quello spaziale, ha 'retto botta' per tornare addirittura a crescere portando il nome di Colleferro in Europa e nel mondo. Colleferro -continua Sanna-, nel 2015 al nostro insediamento, non era solo attanagliata dalla crisi dell’industria storica ma era umiliata da scelte che l’avevano consacrata a 'Capitale dell’Immondizia'; scelte che non avevamo mai condiviso e che abbiamo bloccato nella loro efficacia con risultati evidenti, sotto gli occhi di tutti". (segue) (Com)