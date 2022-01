Aerospazio: Colleferro Capitale europea dello spazio 2022, Sindaco "grazie a lavoro caparbio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coraggio, "la collaborazione dell’amministrazione con la parte migliore delle attività produttive, una voglia di riscatto e di ricostruzione che si ispira come modello ideale a quella degli anni dell’immediato dopoguerra, hanno portato Colleferro ad essere Capitale Europea dello Spazio. In noi c’è onore per questo, nel senso che a tale termine viene attribuito dalla nostra Costituzione. In noi c’è soddisfazione per aver potuto cogliere i primi frutti di un lungo e faticoso lavoro di 'preparazione del terreno' fatto assieme ad Avio. In noi c’è orgoglio -dice anche Sanna- per aver riscattato il nome di Colleferro ed essere finalmente riconosciuti a livello internazionale come una città intelligente e viva, che produce tecnologia e mette la ricerca scientifica al primo posto. In noi c’è gioia per il tributo che oggi ci faranno, con la loro presenza fisica, ospiti di Cva e di Esa provenienti da tutta Europa ed istituzioni italiane di ogni ordine e grado". Colleferro e l’Italia "volano nello spazio grazie al caparbio lavoro di donne e uomini di tutto il territorio, che si ispirano ad un secolo di storia operaia e che compongono la migliore comunità di lavoratori mai generata dalle nostre parti". (Com)