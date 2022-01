Ue: Breton, pronti 30 miliardi per sviluppare l'industria dei semiconduttori in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea vuole sostenere l'industria europea dei chip con investimenti pari a 30 miliardi di euro e invita i produttori a privilegiare i clienti europei in questa fase prolungata di carenza di tali prodotti. Lo ha affermato il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, in un'intervista al quotidiano tedesco “Handeslblatt. "Si tratta di un'iniziativa importante per le nostre aziende, le nostre economie e i nostri interessi geostrategici", ha detto Breton, secondo cui sono previste una serie di proposte sulla "sicurezza dell'approvvigionamento in situazioni di crisi". Nel loro insieme, le misure vanno ben oltre le precedenti opzioni di progettazione della politica industriale dell'Ue. In tempi di tensione internazionale, ha spiegato il commissario, l'Ue non può più contare su una "divisione globale del lavoro" in cui l'Europa consegni di fatto un settore del "mercato del futuro" all'Asia. "È fondamentale che l'Europa possa contare su una capacità produttiva”, ha detto Breton, secondo cui, d’altronde, "la "potenza industriale" del continente dipende dai semiconduttori. (segue) (Geb)