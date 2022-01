Ue: Breton, pronti 30 miliardi per sviluppare l'industria dei semiconduttori in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cosiddetto “Eu Chips Act” è attualmente al vaglio della Commissione e dovrebbe essere presentato ufficialmente l’8 febbraio prossimo. Nel documento si attende anche un’importante decisione in merito ai Paesi europei in cui il produttore di chip statunitense Intel intende realizzare dei nuovi impianti di produzione. Secondo diversi osservatori, l'Eu Chips Act segnerà una svolta nella politica economica europea, ponendo fine alla riluttanza a concedere aiuti di Stato. La Commissione vuole mobilitare oltre 30 miliardi di euro, in parte dal proprio bilancio e in parte dai bilanci degli Stati membri. La riforma è un grande progetto che interesserà tutte le fasi dello sviluppo e della produzione di chip e microprocessori. L'obiettivo principale è localizzare in Europa fabbriche di chip all'avanguardia e, a tal fine, le norme Ue sugli aiuti di Stato precedentemente restrittive dovranno essere riviste. La legge prevede anche il rafforzamento degli enti di ricerca e un sostegno mirato alle piccole imprese che puntano sull’innovazione. (Geb)