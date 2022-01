Pnrr: nasce il Fondo per la Repubblica digitale, firmato protocollo tra Mitd, Mef e Acri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo e selezionerà progetti da finanziare tramite bandi a cui potranno partecipare soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e soggetti del Terzo settore, da soli o in partnership. Particolare attenzione verrà riservata alla valutazione d’impatto dei progetti realizzati. Sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria, per un importo complessivo previsto di circa 350 milioni di euro. A fronte dei versamenti operati, alle fondazioni verrà riconosciuto un credito d’imposta, pari al 65 per cento per gli anni 2022-2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. La governance del Fondo prevede un comitato di indirizzo strategico, composto da sei componenti, designati pariteticamente dal governo e da Acri, cui è attribuito il compito di definire le linee strategiche, le priorità d’azione, la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti, e un comitato scientifico indipendente, a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l’efficacia ex post degli interventi finanziati. Entro sei mesi verrà individuato un soggetto attuatore del Fondo, che si occuperà di tutte le attività operative, come la redazione dei bandi, l’istruttoria ex ante delle proposte di progetto, la loro selezione e approvazione, le attività di comunicazione. Il comitato di indirizzo strategico è composto da: Daria Perrotta (presidente), Michele Bugliesi, Luca de Angelis, Anna Gatti, Federico Giammusso, Francesco Profumo. (segue) (Com)