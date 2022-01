Pnrr: nasce il Fondo per la Repubblica digitale, firmato protocollo tra Mitd, Mef e Acri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli obiettivi di digitalizzazione inseriti nel Pnrr sono molto ambiziosi e puntiamo ad essere uno dei paesi di testa in Unione europea già nel 2026: per fare questo, il piano investe risorse importanti in infrastrutture digitali, come la connettività e il cloud, ma nessuna trasformazione può avvenire equamente se non si investe anche sulle persone”, ha commentato il ministro Colao. Anche grazie alle riforme e agli investimenti previsti dal Pnrr, ha aggiunto il ministro Franco, l’Italia sta dando una forte spinta al processo di digitalizzazione, velocizzando l’adozione delle tecnologie digitali nel sistema produttivo e nei servizi pubblici e rafforzando le competenze dei cittadini. “La digitalizzazione rappresenta un elemento fondamentale della trasformazione del Paese, e accelerare gli investimenti in nuove tecnologie, infrastrutture e processi digitali ci consentirà di potenziare la competitività della nostra economia”, ha detto. Il presidente di Acri, Francesco Profumo, ha poi ricordato come la digitalizzazione costituisca un tassello “importantissimo della modernizzazione del Paese, e il Fondo permetterà l’attivazione di progetti tesi a fare in modo che questa rivoluzione si realizzi senza lasciare indietro nessuno”. Si tratta, ha concluso, di un’iniziativa molto ambiziosa, a cui le fondazioni di origine bancaria sono liete di concorrere. (Com)