Bosnia: proteste di fronte ad ambasciata croata, accuse di ingerenza contro Zagabria

- Diversi cittadini hanno protestato oggi a Sarajevo davanti all'ambasciata croata, accusando le autorità di Zagabria di interferire negli affari interni della Bosnia-Erzegovina. Come riferisce l’emittente “Radiosarajevo”, i cittadini, riuniti sotto la sigla del gruppo “Restart”, hanno chiesto alla Croazia di porre fine "all’aggressione diplomatica" contro la Bosnia, di non interferire nell'ordine costituzionale e di scusarsi per tutte le conseguenze di tale politica. "Tutto ciò che sta accadendo in Bosnia, e in occasione di ciò che sta facendo l'Unione democratica croata (Hdz), sta seguendo le istruzioni della Croazia. Se sono già in fase di negoziazione modifiche alla legge elettorale della Bosnia, chiediamo loro di lasciare che l’accordo si raggiunga attraverso un dialogo interno al Paese”, ha detto l'organizzatore della protesta Suad Dozic. (Seb)