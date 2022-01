Usa: attesa forte bufera di neve sulla costa orientale, oggi cancellati 3.400 voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 3.400 voli interni agli Stati Uniti o diretti sulla costa orientale sono stati cancellati oggi dopo che il Servizio metereologico nazionale (Nws) ha annunciato l'arrivo di una violenta tempesta di neve. Lo dicono i dati raccolti dal tracker di voli "FlightAware", precisando che ieri i voli cancellati sono stati 1.450. Secondo i metereologi, i forti venti e le nevicate che già hanno iniziato ad abbattersi sulle località orientali Usa impediranno di volare in sicurezza, mentre i governatori di New York e New Jersey hanno dichiarato lo stato di emergenza ed il sindaco di Boston, Michelle Wu, lo stato di emergenza per neve. Ieri una famiglia di migranti che cercava di attraversare il confine canadese, nella regione Manitoba, è stata travolta dalla bufera, provocando la morte per assideramento di quattro persone. Il Nws prevede che la tempesta potrebbe intensificarsi nelle prossime 24 ore e provocherà temperature estremamente fredde oggi e domani. (Nys)