Serbia: Brnabic riceve delegazione europarlamentari, ribadita importanza prossime elezioni

- Le elezioni che si terranno in Serbia in primavera saranno molto importanti per l'ulteriore sviluppo della democrazia. È il pensiero espresso da una delegazione di parlamentari europei alla premier serba, Ana Brnabic, durante un incontro avvenuto oggi nella sede del governo di Belgrado. Gli europarlamentari Tanja Fajon e Vladimir Bilcik e gli ex parlamentari Knut Fleckenstein ed Eduard Kucan, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Fonet”, hanno affermato che è altrettanto importante migliorare l'atmosfera pre-elettorale, cercando nel contempo di ottenere risultati concreti in modo tempestivo. L'incontro si è concentrato, tra i vari temi, su come rappresentare i partiti durante la campagna elettorale nei programmi di servizio pubblico e sulla formazione degli osservatori che saranno schierati ai seggi elettorali. Brnabic ha detto agli eurodeputati che la loro missione ha avuto successo, "il che è confermato dal fatto che nessun partito boicotterà le elezioni". Gli europarlamentari si sono congratulati con la prima ministra per la riuscita visita a Bruxelles, nonché per la fruttuosa collaborazione durante il dialogo interpartitico. (Seb)