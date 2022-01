Ucraina-Usa: "Axios", presidente parlamento Stefanchuk chiede a Congresso di sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk ha inviato una lettera a otto senatori statunitensi delineando richieste specifiche di assistenza alla sicurezza di Kiev. Lo scrive il sito statunitense “Axios”, che ha ottenuto una copia della missiva. La notizia giunge nell’ambito delle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina. La testata Usa sottolinea che l’iniziativa del parlamento di Kiev sembrerebbe una mossa del governo ucraino per puntare sul Congresso – in particolare sul gruppo bipartisan di senatori che negozia le possibili sanzioni contro Mosca - nel tentativo di spingere la posizione degli Stati Uniti oltre l'approccio dell'amministrazione del presidente Joe Biden. Alla pari del governo ucraino, i repubblicani stanno spingendo affinché il disegno di legge imponga alcune sanzioni immediatamente, prima che la Russia invada. E’ tuttavia improbabile, secondo “Axios”, che l'intervento ucraino nell'ennesima battaglia legislativa statunitense soddisfi “un'amministrazione Biden già frustrata dal presidente Volodymyr Zelensky”. "L'Ucraina parla sulla scorta di secoli d’esperienza, capiamo la Russia", si legge nella lettera di Stefanchuk, che ringrazia il Congresso per il continuo sostegno bipartisan. "Sappiamo cosa scoraggerà e cosa non scoraggerà gli occupanti del Cremlino". Le richieste - approvate anche dal governo di Zelensky -includono assistenza alla sicurezza accelerata, compresa la difesa aerea, navale, e di terra contro mezzi corazzati, prestiti flessibili e meccanismi di finanziamento, sanzioni immediate e obbligatorie contro l'operatore del gasdotto Nord Stream 2, che la lettera definisce "una minaccia esistenziale per la sicurezza e la democrazia dell'Ucraina non meno delle truppe russe al nostro confine", un “chiaro innesco" per sanzioni basate sulle azioni della Russia, con una soglia inferiore a quanto delineato nell'attuale legislazione sponsorizzata dai democratici, sanzioni obbligatorie contro tutte le istituzioni finanziarie più importanti della Russia. L’amministrazione Biden, dal canto suo, ritiene invece che l'attivazione di sanzioni preventive eliminerebbe l'effetto deterrente, mentre repubblicani Usa e ucraini sostengono che dimostrerebbero al presidente russo, Vladimir Putin, che le minacce statunitensi sono credibili.(Nys)