Business news: Spagna, Aena investirà 350 milioni di euro in pannelli solari per aeroporti entro 2026

- Aena, società pubblica che gestisce i principali aeroporti spagnoli, investirà circa 350 milioni di euro fino al 2026 in pannelli solari che gli permetteranno di essere autosufficiente dal punto di vista energetico. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", lo ha annunciato il presidente della società, Maurici Lucena. I pannelli saranno installati su un'area di più di 700 ettari e contribuiranno all'obiettivo della compagnia di raggiungere le zero emissioni entro il 2040. Il 25 ottobre scorso, Aena ha messo in gara la costruzione di due impianti solari fotovoltaici negli aeroporti di Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat per alimentare la rete per più di 110 milioni di euro. La costruzione e la messa in funzione dell'impianto dell'aeroporto di Madrid avrà una potenza totale installata di 142,42 MWp e una potenza nominale di 120 MW, mentre l'impianto di Barcellona avrà una potenza totale installata di 12,52 MWp e una potenza nominale di 10 MW. (Spm)