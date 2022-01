Business news: dati Refinitiv, gli utili di Ericsson saliti a 1,28 miliardi di dollari in quarto trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni svedese Ericsson ha registrato ricavi nel quarto trimestre del 2021 superiori alle stime di mercato, grazie all’aumento delle vendite di apparecchiature destinate alle reti 5G. Secondo i dati di Refinitiv, gli utili operativi trimestrali della società svedese sono saliti a 11,9 miliardi di corone svedesi (1,28 miliardi di dollari), in crescita rispetto agli 11 miliardi di un anno fa, un dato nettamente migliore della previsione media pari a 10,30 miliardi di corone (1,11 miliardi di dollari). Le entrate totali sono aumentate del 2 per cento a 71,3 miliardi di corone (7,7 miliardi di dollari), un dato anch’esso molto superiore alle stime di 68,33 miliardi di corone (7,3 miliardi di dollari). Le vendite di Ericsson sono calate solo nel mercato della Cina continentale, una flessione di -1,8 miliardi di corone (194 milioni di dollari), mentre il dato generale secondo Refinitiv mostra un aumento del 5 per cento. (Sts)