Business news: Spagna, Ferrovial negozia acquisto parco eolico in Polonia

- L'azienda di costruzioni spagnola Ferrovial continua ad investire nelle energie rinnovabili dopo aver acquistato lo scorso anno dal fondo infrastrutturale britannico InfraRed Capital Partners il progetto fotovoltaico Casilla Solar, situato a Valencina de la Concepción (Siviglia) con una capacità di 49,3 MW. Come riferisce il quotidiano "El Economista", infatti, il gruppo attraverso la sua filiale polacca Budimex, sta negoziando l'acquisto di un parco eolico da Magnolia Energy in provincia di Wielkopolska, nella Polonia centro-occidentale, con una capacità complessiva di 7 MW. Nel suo piano Horizon 2020-2024, il gruppo spagnolo ha già accennato al suo interesse ad avanzare nel settore delle reti di trasmissione elettrica, in cui è stato attivo per anni, soprattutto in Cile. E negli ultimi mesi ha anche fatto passi avanti nello sviluppo di strutture verdi. L'anno scorso Ferrovial ha creato una nuova area specifica per l'efficienza energetica e la costruzione di infrastrutture in questo campo all'interno di Ferrovial Construction, guidata da María José Esteruelas. (Spm)