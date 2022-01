Business news: premier albanese Rama, stanziamento insieme a Bers di 180 milioni di euro per agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha stanziato insieme alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) 180 milioni di euro per aiutare il settore agricolo. Lo ha annunciato il premier albanese, Edi Rama, nel corso di una conferenza stampa insieme alla ministra dell'Agricoltura Frida Kricca. Rama ha spiegato che saranno 6 mila i beneficiari di questi aiuti. "Il tempo dell'agricoltura solitaria è finito. Voglio dirlo a tutti coloro che ci seguono oggi e per ripetere un nostro messaggio, quello del settore agricolo e degli affari rurali è necessario per guardare al futuro con l'occhio dell'innovazione e credere anche nell'interazione con le banche. Con la Banca europea, abbiamo stanziato 118 milioni di euro per aiutare settori vitali come l'agricoltura e il turismo facilitandone il finanziamento", ha aggiunto. "Questo meccanismo ha aperto la strada all'accesso ai finanziamenti per l'agrobusiness di una linea di credito e condivisione del rischio. E quello che abbiamo davanti ai nostri occhi oggi non lo è motivo di essere completamente soddisfatti, ma per essere convinti che questa sia la strada", ha sottolineato il capo del governo chiarendo che un altro fondo sarà messo a disposizione "per continuare su questa strada del prestito agricolo". "Oggi, l'Albania ha tutti i casi di successo ed esempi per dimostrare non a parole ma con i fatti qual è il percorso del futuro nello sviluppo rurale del Paese", ha concluso. (Alt)