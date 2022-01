Business news: Deutsche Bank, utile di 3,4 miliardi di euro nel 2021, miglior risultato dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank ha registrato nel 2021 un utile prima delle tasse di 3,4 miliardi di euro, segnando il miglior risultato dal 2011. Al netto delle imposte, il principale istituto di credito tedesco ha guadagnato 2,5 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, dopo aver dedotto i pagamenti di interessi ai detentori di alcune obbligazioni, il risultato finale è di 1,9 miliardi di euro. Per l'intero anno 2020, dopo cinque anni di perdite consecutive, Deutsche Bank ha poi realizzato per la prima volta un profitto di 113 milioni di euro, se si detraggono gli interessi pagati per queste obbligazioni. Tuttavia, il risultato annuale è stato “offuscato da un quarto trimestre debole”. Tra ottobre e dicembre, l'utile ante imposte si è dimezzato rispetto allo stesso periodo del 2020 precedente a 82 milioni di euro. Tra le ragioni di tale declino figura l'attuazione della ristrutturazione della banca, per 456 milioni di euro. (Geb)