Business news: Spagna, crescita del Pil del 5 per cento nel 2021, dato sotto le stime del governo

- Nel 2021 l'economia spagnola è cresciuta del 5 per cento, 1,5 punti percentuali in meno rispetto a quanto stimato dal governo (6,5 per cento). È quanto emerge dai dati provvisori resi noti oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il Pil ha moderato la sua avanzata con un aumento del 2 per cento, lo 0,6 per cento in meno rispetto al trimestre precedente. L'Ine evidenzia come il consumo delle famiglie è sceso nell'ultimo tratto dell'anno (-1,2 per cento) segnato dalla recrudescenza della pandemia del coronavirus a causa della variante Omicron e dal forte aumento della bolletta energetica. (Spm)