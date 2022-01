Business news: Moldovagaz, anticipo forniture gas gennaio interamente versato a Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Moldovagaz ha versato alla russa Gazprom l'ultima tranche di 34,375 milioni di dollari dei complessivi 63 inerenti all'anticipo per le forniture di gas naturale di gennaio. Lo ha riferito nei giorni scorsi l'ufficio stampa della società statale di distribuzione del gas. Secondo il rapporto, il pagamento integrale dell'anticipo entro il termine stabilito è stato possibile grazie al sostegno del governo di Chisinau. In particolare il ministero del Lavoro e della Protezione sociale moldavo ha versato anticipatamente a Moldovagaz le compensazioni della differenza di prezzo per il consumo di gas naturale concesse ai consumatori nazionali, secondo la previsione fatta e presentata dalla compagnia per il periodo gennaio-marzo 2022, per un importo pari a 26 milioni di dollari. Inoltre è stato differito il pagamento dell'Iva, che ammonta a circa 8,8 milioni di dollari. (Rob)