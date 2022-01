Quirinale: Letta, tentare tutto possibile nella maggioranza perché quadratura cerchio avvenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Noi dobbiamo tentare nelle discussioni all’interno della maggioranza, tutto il possibile perché la quadratura del cerchio avvenga. La coerenza tra maggioranza di governo, due coalizioni e una maggioranza che regge il presidente della Repubblica". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante l'assemblea dei grandi elettori del Pd. "Per un successo c'è bisogno che la nostra logica 'non deve esserci un vincitore' prevalga. Non lo capiscono tutti. E non capirlo vuol dire non comprendere che il bandolo della matassa si trova solo con un accordo tra tutti", ha continuato Letta. (Rin)