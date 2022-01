Difesa: Russia, inviati 12 sistemi missilistici Pantsir-S in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha schierato 12 sistemi missilistici antiaerei Pantsir-S in Bielorussia nell'ambito delle attività in corso per valutare le forze militari dell'Unione statale. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Le unità delle Forze armate russe, schierate per ispezionare le forze di risposta dell'Unione statale, continuano a essere ridistribuite in Bielorussia. Un altro treno ha consegnato un battaglione missilistico Pantsir-S del Distretto militare orientale", ha riferito il ministero. (Rum)