Sardegna: "revenge porn", due condanne a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano diffuso fotografie ritraenti una ragazza in atteggiamenti a luci rosse. Per questo due persone (fra cui una donna) sono stati condannati a un anno e dieci mesi ciascuno per "revenge porn", reato che consiste nel far circolare immagini a sfondo sessuale senza il consenso della persona ritratta in esse. Il gip di Cagliari Michele Contini ha inflitto la condanna a a Josè Piredda, 26 anni, e Sharon Meloni, 30: furono loro, secondo le indagini, ad aver ricevuto e a loro volta inoltrato ad altre persone quegli scatti senza il consenso della vittima. Per un terzo imputato, Enrico Annis, 32 anni, il giudice ha deciso per il non luogo a procedere nonostante fosse stato proprio lui il primo a inviare le foto che aveva scattato ad una 26enne. Annis ha scelto di essere giudicato col rito ordinario in accordo con l'avvocato Cinzia Lilliu, mentre Piredda e Meloni, assistiti dai legali Debora Curreli e Matteo Sassu, hanno optato per il rito abbreviato. (Rsc)