Ucraina: vicesegretario di Stato Usa vede omologhi Italia, Francia, Germania, e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto colloqui con il segretario generale del ministero degli Esteri francese Francois Delattre, il segretario di Stato tedesco Andreas Michaelis, il segretario generale italiano del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Ettore Sequi, e il ministro di Stato britannico per il Medio Oriente, Nord Africa e Nord America, James Cleverly. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato Usa. Le parti hanno discusso delle risposte scritte fornite dagli Stati Uniti e dalla Nato alla Russia sul dossier ucraino, della riunione in formato Normandia tenutasi a Parigi il 26 gennaio e del continuo impegno multilaterale per la diplomazia. I partecipanti hanno convenuto sull'importanza di un continuo stretto coordinamento e unità di fronte al rafforzamento militare della Russia ai confini dell'Ucraina e hanno riaffermato che qualsiasi ulteriore incursione militare in Ucraina avrà conseguenze rapide, gravi e coordinate.(Nys)