Argentina-Ue: concesso finanziamento Banca europea per gli investimenti su progetti infrastruttura e sanità

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso un credito di 210 milioni di dollari all'Argentina per due progetti su sanità e infrastrutture. L'annuncio, si legge in una nota, è stato dato venerdì a Buenos Aires durante una cerimonia nella casa di governo in presenza del presidente Alberto Fernandez e di autorità del Bei e dell'Unione Europea (Ue). "E molto importante per noi questo accordo perché ha a che fare con il nostro presente e con problemi che gli argentini trasciniamo da tempo", ha detto Fernandez. L'iniziativa prevede da una parte il finanziamento per 110 milioni di dollari della realizzazione di opere di contenimento del Rio Salado nella provincia di Buenos Aires. Si tratta di un'opera che beneficerà circa 85 mila persone che attualmente vivono in un'area a rischio di inondazione. (segue) (Abu)