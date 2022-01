Business news: Alstom assumerà 7.500 persone nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese Alstom assumerà 7.500 persone in tutto il mondo nel 2022. "Questo numero comprende circa 6 mila ingegneri e manager insieme a 1.500 operai e tecnici", si legge in un comunicato diramato dalla compagnia. Nel dettaglio, il gruppo francese specializzato nell'industria ferroviaria prevede di aprire 3.900 posti in Europa, 1.700 nell'Asia-Pacifico, 1.500 nelle Americhe e 400 in Africa, Medio Oriente e Asia centrale. "Grazie alla nostra presenza in più di 70 Paesi, proponiamo opportunità di lavoro su scala mondiale nei settori della produzione, dei programmi dell'ingegneria sei servizi, indirizzati a talenti che vogliono impegnarsi a favore dell'ambiente", ha detto Anne Sophie Chauveau-Galas. (Frp)