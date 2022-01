Business news: Regno Unito, famiglie subiranno aumento bollette telefoniche di oltre 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di telecomunicazioni britannica Bt ha affermato che la maggior parte dei clienti subirà un aumento delle bollette di oltre il 9 per cento a partire dalla fine di marzo. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", il gigante delle telecomunicazioni ha fatto sapere che le bollette della banda larga e del telefono salteranno del 9,3 per cento a seguito di un "drammatico aumento" nell'uso dei dati negli ultimi anni. I clienti interessati pagheranno in media 3,50 sterline (4,21 euro) in più al mese dal 31 marzo. Tuttavia, saranno esentate dall'aumento, le famiglie con determinate offerte già attive, così come quelle che richiedono esenzioni. (Rel)