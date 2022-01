Business news: Paesi Bassi, esportazioni agricole superano i 100 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 le esportazioni agricole dei Paesi Bassi hanno superato per la prima volta i 100 miliardi di euro. Il valore complessivo registrato è stato pari a 104,7 miliardi di euro, più del 9 per cento in più rispetto al 2020. Il valore è aumentato anche grazie all’aumento dei prezzi, come rilevato dall’ufficio statistico olandese Cbs. L'economia olandese ha guadagnato circa 46 miliardi di euro dall'esportazione di prodotti agricoli, la maggior parte grazie alla floricoltura. I Paesi Bassi hanno esportato 12 miliardi di euro di fiori, piante, bulbi da fiori e prodotti per il vivaio, con un guadagno di 6 miliardi di euro. L'export di floricoltura è stato del 25 per cento superiore al 2020, principalmente a causa del forte aumento dei prezzi di fiori e piante. (Beb)