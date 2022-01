Business news: Spagna, Sabadell chiude 2021 con utile di 530 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Sabadell ha chiuso l'esercizio finanziario 2021 con un utile di 530 milioni di euro, rispetto all'utile di 2 milioni di euro registrato nel 2020 a causa dello scoppio della pandemia del coronavirus, ma ancora lontano dai 768 milioni di euro del 2019. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias" Solo nel quarto trimestre, Sabadell ha guadagnato 161 milioni di euro, 39 milioni di euro in più rispetto a quelli stimati dagli analisti di Bloomberg. I costi sono scesi del 2,3 per cento a 2,9 miliardi di euro grazie al piano di riduzione dell'organico che nel primo trimestre del 2021 ha portato alla diminuzione in Spagna di 1.880 dipendenti. (Spm)