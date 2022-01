Business news: Renault-Nissan-Mitsubishi, 23 miliardi di euro nell'elettrificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi cinque anni l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi investirà 23 miliardi di euro nell'elettrificazione delle auto. È quanto si legge in un comunicato congiunto. L'obiettivo dei tre costruttori è quello di arrivare a presentare 35 nuovi modelli entro il 2030. Sempre nel comunicato. si sottolinea che ci sarà un rafforzamento dell'utilizzo di piattaforme comuni, che nel 2026 riguarderà l'80 per cento dei modelli contro il 60 per cento di oggi. (Frp)