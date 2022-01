Business news: Grecia-Egitto, firmato accordo tra porto di Salonicco e autorità Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del porto greco di Salonicco e quelle della Zona economica del Canale di Suez hanno firmato un accordo di cooperazione per sviluppare il commercio internazionale e aumentare le attività imprenditoriali lungo la rotta marittima tra Europa e Asia. Secondo quanto riferisce la stampa di Atene, lo scopo principale dell'accordo firmato nei giorni scorsi è lo scambio di esperienze tra i porti di Salonicco e Said, in Egitto, anche al fine di sviluppare iniziative commerciali congiunte. "L'accordo crea opportunità aggiuntive per l'ulteriore sviluppo del commercio marittimo tra Europa e Asia, che sono fortemente rafforzate dalla collocazione strategica delle due parti firmatarie", ha commentato il ministro per le Politiche marittime della Grecia, Giannis Plakiotakis, dicendosi "particolarmente soddisfatto" che il porto di Salonicco possa sfruttare questo accordo nell'ottica di ottenere valore aggiunto a livello economico (Gra)