Business news: Fondo petrolifero norvegese, ritorno investimenti pari al 14,5 per cento nel 2021

- Il Fondo petrolifero norvegese, il più ampio al mondo, ha ricevuto un ritorno degli investimenti pari al 14,5 per cento nel 2021. Si tratta di una cifra pari a 1.580 miliardi di corone (150 miliardi di euro), come ha spiegato il governatore della Banca centrale norvegese, Oystein Olsen, in conferenza stampa. Il ritorno sugli investimenti in equity del Fondo è stato del 20,8 per cento. Il consiglio d’amministrazione “è soddisfatto di questi dati”, ha detto Olsen. L’amministratore delegato del Fondo, Nicolai Tengen, ha a sua volta ribadito la positività dei risultati, dovuti principalmente agli “investimenti in tecnologia e finanze”, il cui ritorno è stimabile al 30,2 per cento. Il valore complessivo del Fondo petrolifero norvegese, al 31 dicembre 2021, è stato di 12.340 miliardi di corone, circa 1.233 miliardi di euro. (Sts)