Business news: Gazprom, prelevato 75,9 per cento gas disponibile da impianti stoccaggio europei

- La compagnia energetica russa Gazprom ha annunciato il prelievo di tre quarti del volume di gas dagli impianti di stoccaggio in Europa. Sono 36,3 i miliardi di metri cubi di gas, pari al 75,9 per cento del volume iniettato durante la stagione estiva negli impianti di stoccaggio (Ugs) europei, ad essere stati prelevati al 25 gennaio. Gazprom, monopolista per l'esportazione di gas in Europa del Paese eurasiatico, ha reso noto che alla stessa data, il livello delle riserve di gas negli Ugs europei ammonta al 40,93 per cento, livello più basso dal 2018. Il prelievo medio di carburante blu dagli Ugs europei dal primo al 15 gennaio risulta superiore del 28 per cento rispetto alla media dei cinque anni precedenti. (Rum)