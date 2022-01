Business news: Francia, nel 2021 crescita record a 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita francese nel 2021 ha raggiunto il 7 per cento, registrando una tendenza che nel Paese non si vedeva da 52 anni. Lo ha reso noto l'istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). L'economia francese "ormai supera nettamente" il suo livello precedente alla crisi del coronavirus, spiega l'Insee. Il dato arriva dopo la recessione pari al -8 per cento del 2020. "L'economia francese gira a pieno regime e ha una capacità forte di reazione", ha detto nella serata di ieri il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, all'emittente televisiva "France 2". (Frp)