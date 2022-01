Perù: ministro degli Interni Guillen di dimette per divergenze su nomine nella polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni del Perù, Avelino Guillén, ha presentato venerdì le dimissioni al termine di una settimana di polemiche che lo hanno opposto al capo della Polizia, Javier Gallardo, attorno ad alcune nomine ai vertici dell'istituzione. Le dimissioni, riferisce il portale di "Radio Rpp", non sarebbero tuttavia irrevocabili e non sono ancora state accettate dal presidente, Pedro Castillo, che si trova attualmente in Colombia. Guillén, riferisce la stampa, non sarebbe stato d'accordo con alcune messe in congedo decretate da Gallardo in una prima lista inviatagli dal capo della Polizia a dicembre. Il ministro avrebbe quindi apportato delle modifiche alla lista che però non sono state tenute in conto da Gallardo al momento di ratificare promozioni e congedi all'interno della forza, questa settimana. Se accettate le dimissioni di Guillén, si tratterebbe del terzo ministro in sei mesi a lasciare l'incarico dopo Juan Carrasco, attuale ministro della Difesa, e Luis Barrenzuela.(Brb)