Ucraina: Pentagono, accumulo forze militari russe al confine più ampio del solito

- L’accumulo di forze militari russe al confine con l’Ucraina è più alto rispetto a quanto registrato in passato. Lo ha detto il generale statunitense Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto Usa, precisando che si tratta di movimenti “diversi” da quanto visto recentemente. Parlando ai giornalisti al Pentagono Milley ha osservato che le manovre in atto “sono più grandi per scala e portata di ammassamento di forze di qualsiasi cosa abbiamo visto di recente, e penso che si debba tornare indietro di un bel po', ai giorni della Guerra Fredda per vedere qualcosa di questa portata". Il capo militare statunitense ha quindi aggiunto che i russi “tengono esercitazioni ogni anno, e le osserviamo attentamente. Ma ora è diverso. Quindi continueremo a controllare molto molto attentamente".(Nys)