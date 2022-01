Quirinale: Pd-Leu-M5s, nessuna decisione presa, in corso confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'elezione del Presidente della Repubblica, "sono in corso contatti e confronti e nessuna decisione è già stata assunta. Sul tavolo ci sono diverse candidature, con autorevoli personalità anche femminili". E' quanto si legge in una nota congiunta di Partito democratico, Liberi e uguali e Movimento 5 stelle. "Come abbiamo sempre detto - si legge ancora nella nota - è fondamentale che sul nome del prossimo Presidente della Repubblica ci sia una larga condivisione". (Rin)