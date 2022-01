Usa: assalto al Congresso, commissione inchiesta convoca 14 "falsi elettori" di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta formata dalla Camera dei rappresentanti Usa per indagare sull'assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021 ha citato in giudizio 14 persone che - ricoprendo incarichi nelle commissioni elettorali - avrebbero cercato di ribaltare le elezioni del 2020 in sette Stati a favore di l'ex presidente Donald Trump, falsificando il risultati del voto di collegio. "Riteniamo che le persone che abbiamo citato in giudizio oggi abbiano informazioni su come si sono incontrati questi cosiddetti 'elettori supplenti' e chi c'era dietro quel piano", ha affermato il presidente del comitato, il deputato democratico Bennie Thompson. Le citazioni sono andate ai segretari e ai presidenti di commissioni elettorali di ratifica del voto in Arizona, Georgia, Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. Thompson ha affermato che le persone chiamate in giudizio dovrebbero produrre documenti e sedersi per le deposizioni a febbraio. Il deputato ha affermato che la commissione ha rispettato la loro privacy e non avrebbe cercato informazioni sulle loro opinioni politiche o sulla campagna del 2020 in generale.(Nys)