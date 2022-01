Argentina-Ue: concesso finanziamento Banca europea per gli investimenti su progetti infrastruttura e sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda iniziativa prevede il sostegno con una linea di credito complessiva di 100 milioni di dollari al Piano strategico di vaccinazione contro la Covid-19. L'obiettivo del programma è quello di ampliare l'acquisizione di dosi per diminuire la morbilità, la mortalità e l'impatto socioeconomico della pandemia nel Paese. Le autorità prevedono che il finanziamento beneficerà tra le 4 e le 8 milioni di persone oltre a generare un beneficio indiretto per il resto della popolazione come conseguenza della riduzione della trasmissione virale. Hanno partecipato alla firma dell'accordo il vicepresidente del Bei, Ricardo Mourinho Felix, l'ambasciatore Ue in Argentina, Amador sanchez Rico, la ministra della Salute, Carla Vizzotti e il governatore della Provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof (Abu)