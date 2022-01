Business news: Spagna, Santander estende termine Opa per restante 20 per cento filiale Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale statunitense della banca spagnola Santander ha esteso nuovamente, sino al 27 gennaio, il termine per l'offerta pubblica di acquisto per il 20 per cento del capitale che non controlla in Santander Consumer Usa. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", la banca ha prorogato la scadenza in attesa delle approvazioni regolamentari. L'offerta mira ad acquisire il 20 per cento che non controlla in Santander Consumer Usa, circa 60,5 milioni di azioni, per un importo totale intorni ai 2,1 miliardi di euro. Santander aveva migliorato la sua proposta ad agosto per comprare più di 60 milioni di azioni ad un prezzo di 41,50 dollari per azione in contanti, dai 39 dollari che aveva inizialmente offerto. Con questa transazione, Santander acquisirà le azioni ordinarie di Santander Consumer Usa che non possiede già attraverso un'offerta pubblica di acquisto in contanti, seguita da una seconda fase che consiste in una fusione in cui una filiale interamente controllata da Santander Holdings Usa sarà assorbita da Santander Consumer Usa. (Spm)