Business news: Volkswagen e Bosch insieme per la guida automatizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cariad, controllata di Volkswagen, e Bosch hanno comunicato che intendono sviluppare insieme un software per rendere la guida parzialmente e altamente automatizzata “disponibile per tutti”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'amministratore delegato di Cariad, Dirk Hilgenberg, si tratta di “un grande passo avanti per l'intero settore automobilistico. L'Ad ha aggiunto che la cooperazione tra la propria azienda e Bosch rafforzerà la Germania come “luogo di innovazione”. I primi software verranno installati nelle auto già nel 2023. (Geb)