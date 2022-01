Business news: Renault produrrà la futura generazione di Nissan Mica a Douai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Nissan affiderà all'alleata francese Renault la produzione della futura generazione della Micra, che sarà prodotta negli stabilimenti di Douai, in Francia. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che la futura macchina elettrica da città sarà prodotta su una piattaforma comune dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Oggi la Micra è assemblata su una piattaforma della Renault a Flins, dove nel 2020 sono state prodotte 36 mila unità. La decisione dovrebbe essere ufficializzata il 27 gennaio prossimo, quando i tre gruppi presenteranno la tabella di marcia per i prossimi cinque anni. (Frp)