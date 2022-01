Business news: Spagna, Telefonica accoglie 2.316 richieste adesione a piano licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha accettato 2.316 richieste di adesione al piano di licenziamenti concordato con i sindacati alla fine dello scorso anno sulle 2.421 complessive presentate dai lavoratori. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i dipendenti interessati inizieranno a lasciare il loro impiego all'inizio del mese prossimo. L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) ha evidenziato in un comunicato che mentre in 27 delle 47 aree aziendali definite critiche non sarà possibile aumentare le percentuali stabilite nell'accordo, nelle restanti 19, il 100 per cento delle richieste aggiuntive sono state soddisfatte oppure è stato approvato un aumento minimo rispetto al tasso di accettazione del 38 per cento fissato nell'accordo. In una nota congiunta, l'Ugt e la Confederazione spagnola delle commissioni operaie (Ccoo) hanno valutato "molto positivamente" il fatto di essere riuscite a ridurre al minimo il numero di domande di adesione non accolte nelle aree critiche. (Spm)