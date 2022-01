Business news: Socar, Azerbaigian aumenta le forniture di gas alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azerbaigian ha ricevuto la richiesta della Turchia di ulteriori forniture di gas a causa di problemi tecnici delle importazioni dall'Iran e ha deciso di aumentare le forniture. Lo ha detto all’edizione locale dell’agenzia di stampa “Sputnik”, Ibrahim Ahmadov, portavoce della Compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar). "Sullo sfondo dei problemi tecnici osservati nei giorni scorsi in relazione all'importazione di gas naturale dall'Iran alla Turchia, la parte turca si è rivolta all'Azerbaigian Gas Sales Company (Agsc) con la richiesta di fornire ulteriori volumi di gas per compensare la carenza temporanea. Agsc rappresenta le società che partecipano al consorzio del giacimento Shah Deniz. La richiesta pervenuta dalla Turchia è stata presa in considerazione dalla società, che ha deciso di aumentare il volume di gas esportato dalla Turchia all'Azerbaigian, nei limiti delle possibilità esistenti e in conformità con la domanda", ha spiegato Ahmadov. (Rum)