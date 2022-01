Business news: Regno Unito, produzione auto nel 2021 al livello più basso dal 1956

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di auto nel Regno Unito l'anno scorso è scesa al suo livello più basso dal 1956, ovvero ad una quota di poco meno di 860 mila. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Società dei produttori e commercianti di automobili britannica (Smmt). Come riporta l'emittente "Bbc", i dati riflettono le conseguenze di una grave carenza di microchip a livello globale e di interruzioni causate dalla pandemia di coronavirus. Dalla Smmt si dicono tuttavia fiduciosi per il futuro annunciando nuovi investimenti per quasi 5 miliardi di sterline (6 miliardi di euro), ma avvertono che gli alti costi dell'energia potrebbero essere un' ulteriore sfida per le case automobilistiche quest'anno. La produzione di nuove auto è diminuita nel 2021 del 6,7 per cento rispetto all'anno precedente, quando la prima ondata di Covid e le relative chiusure hanno costretto diverse fabbriche a chiudere. Se si traccia un parallelo con il periodo pre-pandemico, evidenzia Smmt, la produzione è scesa addirittura del 34 per cento. (Rel)