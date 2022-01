Quirinale: Fico, in sesta votazione una scheda in più rispetto a votanti, ma risultato valido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della sesta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica è "stata riscontrata una differenza tra il numero dei votanti e il totale delle schede scrutinate". Lo ha comunicato nell'Aula della Camera, riunita in seduta comune, il presidente di Montecitorio, Roberto Fico, che ha spiegato come la differenza sia probabilmente dovuta al fatto che "nella distribuzione è stata erroneamente ricevuta una scheda in più depositata poi nell'urna". Una differenza che, ha chiarito la terza carica dello Stato, è "del tutto ininfluente al fine del risultato del voto", dunque "la votazione svolta deve ritenersi pienamente valida". (Rin)