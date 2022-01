Usa: Biden a Pittsburgh, il cattivo stato dei nostri ponti è inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che il cattivo stato dei ponti nel Paese è inaccettabile. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini durante la sua visita a Pittsburgh, dopo aver visitato il ponte crollato qualche ora fa, prima del suo arrivo in citta'. "Ci sono 45.000 ponti in cattive condizioni negli Stati Uniti, e' arrivato il momento di ammodernarli", mette in evidenza Biden.(Nys)