Ucraina: Biden, pronti a inviare alcune truppe "nel breve termine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che intende inviare un numero circoscritto di forze militari statunitensi in Europa orientale a "breve termine", tra i crescenti timori di una possibile invasione russa dell'Ucraina. Lo scrive il quotidiano "The Hill". "Sposterò le truppe nell'Europa orientale nei paesi della Nato nel breve termine", ha detto Biden ai giornalisti presso la Joint Base Andrew al ritorno da una visita a Pittsburgh. "Non troppi", ha aggiunto. Questa settimana il Pentagono ha messo in allerta 8.500 militari per un potenziale dispiegamento nei paesi Nato in Europa orientale. Nelle scorse ore il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha precisato che sebbene le truppe siano in stato d'allerta non sono ancora state spostate in vista di operazioni sul campo. (Nys)