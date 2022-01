Business news: Regno Unito, indebitamento sotto le stime a dicembre, si attesta a 20,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indebitamento del governo britannico a dicembre del 2021 ha raggiunto i 16,8 miliardi di sterline (20,3 miliardi di euro), meno di quanto previsto dagli analisti economici. Questa cifra è il risultato dell'aumento dell'imposta sulle case e dalle tasse sul carburante che hanno rimpinguato le casse statali. Tuttavia, secondo l'Ufficio nazionale di statistica del Regno Unito (Ons), i pagamenti degli interessi sono saltati, in gran parte a causa dell’aumento dell’inflazione. Durante l'anno fiscale attualmente in corso, l'indebitamento ha raggiunto in totale 146,8 miliardi di sterline (circa 175 miliardi di euro). Si tratta della seconda cifra più elevata per il periodo in esame da quando l’Ons ha iniziato a registrare i dati statistici nel 1993. "Stiamo sostenendo il popolo britannico mentre ci riprendiamo dalla pandemia di Covid-19 attraverso il nostro piano per il lavoro e le sovvenzioni alle imprese, i prestiti e gli sgravi fiscali", ha affermato il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, sotto pressione per allentare l'aumento delle tasse previsti per aprile. "I rischi per le finanze pubbliche, compresi quelli derivanti dall'inflazione, rendono ancora più importante evitare di gravare sulle generazioni future con alti rimborsi del debito", ha aggiunto Sunak. (Rel)