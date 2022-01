Business news: Spagna, Acciona e Ferrovial si aggiudicano lavori linea ferroviaria per 207 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio formato da Acciona e Ferrovial si è aggiudicato i lavori di realizzazione della sezione Lorca-Pulpi della linea ferroviaria del Corridoio mediterraneo Murcia-Almería, in Andalusia, per 207 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "Cinco Dias". Alla gara, indetta da Adif (gestore della rete ferroviaria spagnola) avevano partecipato altre importanti aziende di infrastrutture nazionali, tra le quali: Fcc, Dragados (Acs), e i consorzi Ohla-Sacyr, Comsa e José e Azvi, Puentes e Copasa. In questo tratto di 31 chilometri, il progetto prevede la realizzazione di dieci viadotti, undici cavalcavia, 17 sottopassaggi e il tunnel Rincon, lungo 928 metri. Acciona e Ferrovial avranno 31 mesi di tempo per completare i lavori. (Spm)