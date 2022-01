Ucraina: Pentagono, truppe Usa in stato d’allerta ma non ancora spostate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze militari statunitensi di stanza in Europa orientale sono in stato d’allerta, ma non sono ancora state spostate per un possibile intervento in Ucraina. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin. "Abbiamo messo le truppe in stato di massima allerta. Qualora le spostassimo, l'obiettivo di questo dispiegamento sarebbe di rassicurare gli alleati o sostenerli direttamente", ha affermato il capo del Pentagono.(Nys)