- "Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale dovranno essere preliminarmente valutati e votati dall’assemblea dei grandi elettori democratici", avverte su Twitter il senatore del Pd, Andrea Marcucci con riferimento alla possibile convergenza sul nome di Elisabetta Belloni. "Non si possono votare candidati a scatola chiusa", conclude. (Rin)