- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a RomaREGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, e il direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani, Francesco Vaia, partecipano alla cerimonia in occasione del secondo anniversario dal ricovero dei primi pazienti positivi Covid in Italia, la coppia di coniugi cinesi. Sarà letto un messaggio della coppia dei coniugi e del professore Guido Silvestri dell'Emory University di Atlanta. L'evento si svolge presso la fontana dell'Istituto in via Portuense 292 a Roma (ore 12:00)VARIE- Protesta di piazza dei Movimenti per il diritto all'abitare contro il rischio di 4 mila sfratti a Roma, a seguito dello sblocco degli stessi da parte del governo. Piazza Vittorio a Roma (ore 15:00)- Protesta di Casapound per chiedere le dimissioni del governo Draghi. Piazza Ugo La Malfa a Roma (ore 16:00) (Rer)